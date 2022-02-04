Майкоп, 4 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Адыгее попалась при получении взятки чиновница из администрации Майкопа. За 600 тыс рублей она оказала содействие в изменении вида пользования земельным участком. По данному факту, выявленному сотрудниками регионального управления ФСБ, Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

Ksonline.ru Взятка

Как стало известно из подробностей расследования, заместитель руководителя одного из структурных подразделений муниципального образования «Майкопский район» в октябре и ноябре 2021 года через посредника получила взятку на общую сумму 600 тыс. рублей от местного жителя. Часть денег она в качестве вознаграждения передала посреднику. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

В настоящее время и чиновница, и посредник задержаны, решается вопрос о мере пресечения для них, сообщили 4 февраля в пресс-службе СКР по региону.