Москва, 4 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» вызвало рост заболеваемости COVID-19 среди детей. Об этом 4 февраля сообщил врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Эксперт напомнил, что во время предыдущих волн пандемии дети или практически не болели, или переносили COVID-19 в легкой форме.

«Мы все два года говорили, что дети поражаются мало, что дети болеют легко, но постепенно мы видим, что коронавирус захватывает и детей, особенно мы видим это на «Омикроне». На днях среди 700 госпитализированных в Москве детей половина была в возрасте от 0 до 3 лет, а из них половина — от 0 до 1 года. Болеют дети, болеют младенцы», — сказал Малышев.