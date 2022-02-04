Самара, 4 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Почти пять тысяч тонн снега вывезли в ночь на 4 февраля в Самаре. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Уборка снега

Сообщается, что за 24 часа улицы города Самары убирали 3573 человека, было задействовано 682 единиц техники. В том числе дополнительно привлекли 67 единиц техники и 138 рабочих.

Ночью 4 февраля с городских улиц было вывезено 4909,4 тонн снега, при этом за сутки 3 февраля с улиц Самары было вывезено 6570,5 тонн снега.

По информации спасательного ведомства, подразделения МЧС России оказывают помощь в ликвидации последствий снегопада в Самарской области. Спецтехника Волжского спасательного центра МЧС России ликвидирует последствия снегопада на участке автомобильной дороги «Отрадный-Первомайский» в Кинель-Черкасском районе, где ограничено движение для всех видов транспорта. На данный момент спецтехника прочистила от снега 10 км по направлению к н.п. Первомайский.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области для ликвидации последствий обильного снегопада было привлечено 412 единиц техники.