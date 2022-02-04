Москва, 4 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В течение февраля в четырех административных округах Москвы начнется заселение участников программы реновации в новые дома, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом построен по программе реновации

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин пояснил, что по одной новостройке расположено в Центральном и Северном АО, по две — в ЮВАО и ЮЗАО.

До конца февраля начнут переселение из старых пятиэтажек в новостройки порядка 1 тыс. семей. Сейчас по реновации переселены или находятся в процессе переезда 70,2 тыс. жителей из 425 пятиэтажек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за время реализации программы реновации (с августа 2017 года) введено в эксплуатацию 182 новых жилых дома.

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