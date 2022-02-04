Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки 57 человек скончались от COVID-19, что на одного человека больше, чем сутками ранее. Об этом 4 февраля сообщили в федеральном оперштабе. Учтены только те, для кого ковид стал основной причиной летального исхода.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме того, в Петербурге за сутки зафиксировали 21 832 новых случая заражения коронавирусом. Это на 598 случаев больше, чем за предыдущие сутки. В городе продолжается рост количества новых заражений коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки от ковида выздоровели 6867 человек, что на 572 человека больше, чем за 2 февраля. Тогда отрицательный тест на COVID-19 получили 6295 человек. Петербург удерживает высокие показатели статистики выздоровления.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 100 752 случая заражения коронавирусом. От ковида, как основной причины смерти, скончались 30 135 человек, а выздоровели 878 175 человек.