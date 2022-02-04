Приштина, Сербия, 4 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Глава Социал-демократической партии Косово Дардан Молычай вечером 3 февраля покинул полицейский участок, где находился в КПЗ 48 часов.

Фото со страницы Facebook Дардана Молычая Дардан Молычай

После освобождения из-под ареста политик поблагодарил своих сторонников за поддержку и пообещал провести новые протесты против роста цен на электроэнергию на своей странице в социальной сети Facebook.

Дардан Молычай «Спасибо за большую солидарность, которую вы мне выказали. Ваша настойчивость принесла две победы за короткое время. Вы массово протестовали против роста цен на электроэнергию. Вы массово отреагировали возмущением не просто против того, что полиция взяла меня в заложники, но вообще против практики преследования инакомыслящих со стороны авторитарной власти. И правительство отступилось».

По словам Молычая, премьер-министр Альбин Курти — это трус, который кажется суперменом.

Напомним, 29 января в Приштине прошел протест против роста цен на электроэнергию. Молычай дал пощечину полицейскому, трое стражей порядка были ранены. После освобождения из КПЗ Молычаю было предписано являться в полицию по требованию.