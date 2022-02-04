Челябинск, 4 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Челябинской области были уничтожены 2,8 тонны яблок, которые запрещены к ввозу в Россию. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Яблоки

199 коробок обнаружили на складе одного рынка в Челябинске. В ходе проверки выяснилось, что указанные на упаковках предприятия-производители не входят в перечень имеющих право осуществлять поставку яблок в России.

По словам продавца, яблоки привезли из Московской области. Документов, подтверждающих происхождение фруктов и разрешающих реализацию, торговец предъявить не сумел.