Курган, 4 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В правительстве Курганской области произошли кадровые изменения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Евгений Катышев Карта-флаг Курганской области

На пост заместителя губернатора Курганской области назначен Константин Малышев, до этого возглавлявший АО «Кургангражданпроект». Он пришёл на место Анатолия Воробьёва, который покинул пост замгубернатора по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Кроме того, утверждены в должностях ранее исполнявшие обязанности. Директором департамента здравоохранения назначен Алексей Сигидаев, и директором департамента информационной и внутренней политики — пресс-секретаря губернатора — назначен Александр Тетерин.