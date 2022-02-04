Саратов, 4 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Саратовской области 4 февраля в отдельных районах ожидается сильный гололед более 20 мм. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Гололед на дорогах

На территории области 4−5 февраля закончится оттепель, в регион начнут поступать холодные воздушные массы. Повсеместно ожидается гололедица. Осадки прекратятся. Однако похолодание будет кратковременным. В начале следующей недели атмосферный фронт принесет осадки в виде мокрого снега, усилится ветер.

В субботу, 5 февраля, синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 6 до 11 градусов ниже ноля, днем — около 8 градусов мороза. Местами туман (500 метров и менее), гололед, изморозь.

В воскресенье, 6 февраля, пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до — 19 °C, днем ожидается — 6…— 11 °C.

Следующая неделя начнется с 20-градусных морозов по ночам, днем потеплеет до —8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области 4 февраля продолжится понижение температуры. Ночью температура воздуха составит минус 13 градусов, местами дойдёт и до минус 18 градусов.

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