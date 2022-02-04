Москва, 4 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. За последние сутки в России госпитализировали 17 798 пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 4 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По состоянию на 4 февраля текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 17 798 человек и увеличилось по сравнению с предыдущими сутками на 0,03%», — рассказали в штабе.

При этом в 44 регионах число госпитализаций выросло, в 41 снизилось. За сутки выздоровели более 58,4 тыс. человек — на 8,8% больше, чем накануне. Выявлено 168 201 новое заражение коронавирусом, скончались 682 человека.

Также в штабе рассказали, что штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в 83 регионах России.