Симферополь, 4 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Крыму госпитализированы 114 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки 4 февраля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 3 февраля, сообщалось о 124 пациентах, попавших в больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получил 751 человек. Это на 41 случай заражения больше, чем было выявлено днём ранее. За сутки также выписаны с выздоровлением 737 человек. Зарегистрировано девять новых летальных исходов среди ковид-пациентов.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 135 755 случаев заражения коронавирусом, 125 859 человек выздоровели. Скончались от осложнений на фоне коронавируса 4 750 пациентов.