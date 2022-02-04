Асунсьон, 4 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес снял с должности начальника Национальной полиции Луиса Ариаса после стрельбы во время концерта, в результате которой погибла знаменитая модель и фитнес-блогер Кристина Аранда. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

Бенитес объявил в своем указе, что Ариаса на временной основе заменит Жилберто Флейтас, который до сих пор был заместителем главы Нацполиции.

Стрельба на концерте произошла 30 января. В результате выстрелов Аранда получила пулевое ранение в голову. От полученного ранения она скончалась в больнице.