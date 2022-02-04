Лондон, 4 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе выросла до уровня $975 за 1 тыс. кубометров в ходе биржевых торгов. Об этом 4 февраля свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

ИА REGNUM Газ

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $975 за тысячу кубометров. Общий рост стоимости составил около 2,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля цена на газ в Европе вновь поднялась до $918,2 после того, как дням ранее опустилась до $899,99.

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