Новосибирск, 4 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области от коронавируса привились 528 подростков и более 500 тысяч граждан в возрасте 60+. Такие данные привели в региональном правительстве.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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«Сегодня перед органами власти и здравоохранением стоит задача активизировать прививочную кампанию по вакцинации и ревакцинации сотрудников системы образования и граждан в возрасте 60 лет и старше, а также усилить работу с родителями по разъяснению важности вакцинации подростков», — подчеркнули в областной администрации.

В настоящее время на территории региона развёрнуто 92 пункта вакцинации, сформированы 35 мобильных пунктов и 101 мобильная прививочная бригада.