Кабул, 4 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Глава отдела статистики и информации правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Факир Мохаммад Зиар заявил, что ежедневно в Афганистане электронные удостоверения личности получают от 16 000 до 17 000 человек. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Oxam Кабул, Афганистан

Он уточнил, что центры выдачи электронных удостоверений личности действуют в 20 провинциях Афганистана. По его словам, за последние пять месяцев в различных провинциях выдано более 759 тысяч электронных удостоверений личности.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремятся к проведению переписи населения в Афганистане. Выдача электронных удостоверений личности на протяжении многих лет была спорным вопросом и шла медленно.