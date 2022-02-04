* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 4 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали имя своего нового главаря. Об этом 4 февраля сообщает Al-Sumariya.

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По данным журналистов, новый лидер был избран после того, как военные США ликвидировали в Сирии его предшественника Абдуллу Кардаша.

Отмечается, что должность «амира» займёт уроженец Ирака по фамилии «Аль-Иссави». Предположительно, боевики скрывают имя своего руководителя и сообщили только его кличку. Боевики также не сообщили никаких дополнительных данных о биографии и личности своего нового командира.

При этом в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнули, что отомстят США за гибель Абдуллы Кардаша в ближайшее время.

В четверг, 3 февраля, президент США Джо Байден заявил о том, что подразделения спецназа ликвидировали известного командира боевиков на севере Сирии.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.