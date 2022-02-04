Челябинск, 4 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Челябинской области житель города Снежинска попался на наркоторговле. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Гражданин 1993 года рождения был пойман в лесном массиве. У него нашли 125 свёртков с 250 граммов наркотика. Установлено, что через интернет он получал задания на сбыт наркопорошка бесконтактным способом.

Теперь ему грозит до 20 лет колонии. Пока его водворили в СИЗО.