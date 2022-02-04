Москва, 4 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Власти России не хотят массово переводить школы на дистанционное обучение из-за недовольства такой мерой со стороны родительского сообщества. Об этом 4 февраля заявил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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По словам парламентария, дистант негативно влияет на качество образования и здоровье учеников. Однако не только эти факторы сдерживают власти от того, чтобы перевести учебные заведение на дистанционный режим работы.

«Одна из причин, по которым российские власти не хотят вводить дистанционку — это отношение родительского сообщества. Если верить опросам — 92% родителей против. Я понимаю почем. Правда 21% детей за перевод на дистанционку. Я думаю, что отчасти это дети, которые не очень склонны выступать на публике в классе и дети, которые считают, что под предлогом дистанционки можно ослабить обучение», — сказал Смолин.