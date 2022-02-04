Лос-Анджелес, США, 4 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Американский актёр Нил Патрик Харрис высказался о возможном появлении его персонажа Барни в сериале «Как я встретила вашего папу». Об этом 4 февраля пишет BuzzFeed.

Скриншот видео на YouTube Нил Патрик Харрис

Актёр считает, что его персонажа не стоит включать в продолжение ситкома «Как я встретил вашу маму». «Выходки Барни, его явная мания величия, скорее всего, создадут проблемы для всех. Если он не изменил свой образ жизни, не уверен, что его появление в чьих-либо интересах», — объяснил актёр.

Вместе с Нилом Патриком Харрисом согласилась его коллега Хилари Дафф, сыгравшая главную роль в сиквеле оригинального шоу. «Я не знаю, как вы к этому относитесь, но я уверена, что Барни… окажется в тюрьме в 2022 году», — пошутила она.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Как я встретил вашу маму» транслировался с 2005 по 2014 годы. В 2022 году состоится премьера продолжения шоу под названием «Как я встретила вашего папу».