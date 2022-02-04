Вашингтон, 4 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Американский рэп-музыкант 2 Chainz (Таухид Эппс) рассказал о релизе новой пластинки. Публикация проекта состоялась на всех музыкальных платформах 4 февраля.

Скриншот YouTube 2 Chainz

Новый альбом исполнителя получил название Dope Don't Sell Itself и стал его седьмым полноформатным проектом. Сама пластинка включила в себя 12 композиций, частью из которых стали совместные треки с другими рэперами.

Напомним, что за свою карьеру 2 Chainz опубликовал семь альбомов. Выход предыдущего студийного проекта музыканта состоялся в 2020 году.