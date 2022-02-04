* запрещённая в России организация

Кабул, 4 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане заявил, что международное сообщество хочет взаимодействовать с движением, и что это шаг к признанию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

По сообщению информационного агентства «Мехр», министр иностранных дел временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки сообщил, что движение приблизилась к своей цели — быть признанным международным сообществом, при этом идя на любые компромиссы, не противоречащие его принципам.

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«Признание — это наше право и право афганского народа, — сказал он «Франс Пресс». — Мы продолжим наши политические усилия, чтобы воспользоваться этим правом».

Интервью последовало после возвращения Моттаки с саммита в Осло в Норвегии, первого визита талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в западную страну по крайней мере за два десятилетия.

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По словам Моттаки, динамизм взаимодействия с международным сообществом является явным признаком приближения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к признанию.

Объясняя это утверждение, он добавил: «Международное сообщество хочет взаимодействовать с нами, и у нас есть хорошие достижения в этом отношении».

Тем временем международное сообщество поставило признание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в зависимость от формирования инклюзивного правительства в Афганистане и обеспечения прав женщин.