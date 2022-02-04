* сообществе — запрещённая в России организация

Майкоп, 4 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Адыгее возбуждено уголовное дело об участии в запрещенной организации против местного жителя. Факт противоправных действий установили сотрудники регионального управления ФСБ. По материалам их проверки Следственный комитет организовал уголовное преследование подозреваемого по статье УК РФ «Участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности», сообщили 4 февраля в пресс-службе СК по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Как установлено, 30-летний гражданин не позднее 2021 года вступил в международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Находясь на территории города Майкопа, он активно участвовал в деятельности организации. Подозреваемый соблюдал так называемые воровские правила и устои тюремной жизни, высказывался в поддержку движения АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отрицал общепринятые моральные принципы и роль закона и права.

Для задержанного главным было насилие как способ достижения цели. К институтам власти он относился враждебно. В настоящее время расследование по делу продолжается.