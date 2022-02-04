Тбилиси, 4 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Возле здания Тбилисского городского суда 4 февраля собрались члены и сторонники партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, выступая против судебного процесса в отношении своего лидера. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Police.ge Арест Михаила Саакашвили

Сегодня назначено заседание по обвинению Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Его уже доставили в здание суда. Политика задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси, но он не пересекал ни один из пограничных участков. Сторонники экс-президента заявляют, что его нельзя судить.

«Михаил Саакашвили — это человек, который вместе со своей командой провёл очень важные реформы, создал новое грузинское государство», — сказал журналистам депутат парламента республики от ЕНД Акакий Минашвили.

Он добавил, что у Саакашвили много связей, которые можно было бы использовать на пользу Грузии, но экс-президент вместо этого «находится в плену» у правящей партии «Грузинская мечта». Депутат не сказал, почему Саакашвили не использовал свои связи до заключения в тюрьму.

Напомним, Саакашвили задержали, так как он ранее был заочно признан виновным по двум уголовным делам и приговорён к шести годам лишения свободы. Он также проходит обвиняемым ещё по двум уголовным делам. Его обвиняют в организации жёсткого разгона митинга протестующих в 2007 году и растрате бюджентных средств.