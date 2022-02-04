Гатчина, Ленинградская область, 4 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Четыре пригородных поезда задержались по дороге в Санкт-Петербург из-за поломки на путях на срок до двух часов, сообщили 4 февраля в пресс-службе «Октябрьской железной дороги».

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка в Ленобласти

Задержка в расписании произошла ранним утром 4 февраля. В 06:42 мск на участке Гатчина-Варшавская — Санкт-Петербург по техническим причинам в пути задержались несколько поездов: № 7462 Луга — Санкт-Петербург (Балтийский), № 809 Санкт-Петербург (Балтийский) — Псков, № 6104 Луга — Санкт-Петербург (Балтийский), № 6416 Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский), №6401 Санкт-Петербург (Балтийский) — Сиверская.

Время задержки составило от 30 минут до 1 часа 40 минут.

«Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и предпринимает все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график», — отметили в ОЖД.