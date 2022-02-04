Лас-Вегас, США, , 11:30 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер получит награду за выдающийся вклад в развитие игровой индустрии. Церемония награждения пройдёт в Лас-Вегасе (США) в рамках выставки D.I.C.E. Awards, сообщает «Игромания» 4 февраля.

Исполнительный вице-президент компании Xbox Фил Спенсер Скриншот с YouTube

Вручать награду будет глава Bethesda Game Studios Тодд Говард. Ожидается, что церемония награждения состоится 24 февраля 2022 года в 17:00 МСК,

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фил Спенсер заявил о своём желании возродить старые франшизы Activision Blizzard. В качестве примера он привёл такие проекты как King's Quest, Guitar Hero и HeXen.

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