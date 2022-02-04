Москва, , 11:30 — REGNUM Государственное регулирование криптовалют необходимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал инициативу главы ТПП РФ Сергея Катырина о том, что майнинг в РФ надо признать предпринимательской деятельностью.

Криптовалюта

«Раз есть явление, которое нельзя запретить, то, стало быть, его надо регулировать, — сказал Делягин. — Раз мы его регулируем, то мы должны признать майнинг. В какой-то форме. Запрещать майнинг смысла нет. Это аналог добычи полезных ископаемых. Если какая-то ценность создается в целях заработка, то это по определению предпринимательская деятельность. Понятно, что майнерам это не понравится, но Катырин прав».

Но, как пояснил Делягин, на этом пути могут возникнуть и сложности.

«Что является предметом налогообложения? Если я майню биткоин и получаю какой-то доход, как рассчитывать этот доход, когда цена биткоина скачет, как ошалелый зайчик? — сказал Делягин. — А если я майню в небольших масштабах, то какова нижняя граница того майнинга, который я могу осуществлять без регистрации как предприниматель? Я же могу выращивать огурцы у себя на огороде и продавать соседям и не платить с этого налогов? Могу. Как провести аналогичную границу в майнинге? Этому еще предстоит научиться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть точка зрения, что в России приравнивание майнинга к предпринимательству позволило бы майнерам законно вести бизнес, а государству — получать налоги с их деятельности.

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