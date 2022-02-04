Ульяновск, , 11:30 — REGNUM В Ульяновской области вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что с 4 февраля ограничено движение для грузовых транспортных средств и автобусов на участках дорог общего пользования федерального значения. Причиной стала непогода — сильный снег и метель.

Речь идёт о пяти участках, из них два расположены на трассе Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (подъезд к Самаре с км 180+878 — по км 326+367, а также с км 136+969 — по км 182+169). Кроме того, движение ограничено на трассе Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск (с км 97+140 — по км 219+060), на подъезду к Ульяновску и на дороге А-151 Цивильск — Ульяновск (с км 136+710 — по км 199+000).

В ведомстве просят водителей быть внимательными, соблюдать правила и выбирать скорость с учётом дорожных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для зимнего содержания дорог федерального значения заготовлено 45,4 тыс. тонн противогололёдных материалов, включая 36 тыс. тонн песка. Также организовано 11 тёплых стоянок для техники и 11 помещений для отдыха и обогрева водителей. Для расчистки снега на дороги одновременно могут вывести более 100 дорожных машин.

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