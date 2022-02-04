Красноярск, , 11:29 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в ходе катания с горы рядом с улицей Высокая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, потерпевший скончался в больнице 31 января.

Жители катаются на санках на поляне песен в курортой зоне на горе Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM

По данным ведомства, 10-летний мальчик приехал кататься на гору с отцом. Когда мужчина отошёл на несколько минут к машине, ребёнок покатился на ледянке со склона в необорудованном для этого месте, упал и ударился головой о рельеф.

«В результате падения ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Мальчика доставили в больницу, однако, несмотря на оказываемую медицинскую помощь он скончался», — отметили в управлении.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».