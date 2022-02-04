Новосибирск, , 11:30 — REGNUM В Новосибирске будут судить 49-летнего жителя города Искитима, обвиняемого в серии убийств и хищений имущества. Об этом сообщило региональное управление СКР.

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«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению в период с мая 2009 года по июнь 2021 года убийств шести человек, в том числе — убийства жены главного врача Искитимской городской больницы, совершенного осенью 2020 года», — уточнили в ведомстве.

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Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Новосибирский областной суд.