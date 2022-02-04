Москва, 4 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Программу повышения цифровой грамотности запустят в России в 2022 году, сообщили 4 февраля в пресс-службе правительства России.

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В рамках программы появятся новые образовательные сервисы для различных групп населения — детей, студентов и пенсионеров. Получить субсидии на разработку и реализацию программы смогут организации, имеющие опыт в проектах в сфере цифровой грамотности. Конкурсный отбор проведёт Минцифры РФ.

«Всего до 2024 года на субсидирование программы будет направлено 600 млн рублей — по 200 млн рублей ежегодно в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика», — говорится в информации, опубликованной в телеграм-канале федерального правительства.