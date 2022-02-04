Ярославль, , 11:27 — REGNUM В Ярославской области за минувшие сутки выявлен 861 случай коронавирусной инфекции, это новый максимум для региона за весь период пандемии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Предыдущий суточный антирекорд составлял 777 случаев, с начала февраля в Ярославской области инфекцию подхватили 2929 человек. Только в Ярославле за неделю выявлен 1701 случай коронавируса.

За минувшие сутки выздоровели и выписаны 252 человека, подтверждена смерть от COVID-19 девяти ярославцев. В лечебных учреждениях региона сейчас занято 1796 инфекционных коек. Всего по данным областного депздрава для пациентов с симптомами коронавируса в Ярославской области сейчас открыто 2211 коек.

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