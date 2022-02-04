Михаил Демурин, 4 февраля 2022, 12:22 — REGNUM Происходящее в нашей стране всё больше удаляется от живой жизни, приобретает поверхностный, искусственный, постановочный характер. Кто-то, возможно, со мной не согласится, но большинство читателей, уверен, понимают, что я имею в виду: то с антиамериканским заявлением выступит деятель, у которого семья живёт в Америке, то миллиардера сделают «Героем Труда», то выборы проведут по интернету… Вот и в начале февраля государство через свой центральный телеканал порадовало нас скорым выходом на экраны непотребного телешоу «Возможно всё!», а через своё Министерство культуры — проектом «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Этот документ, наделив подписью президента, правительство планирует внедрить в нашу жизнь для достижения многочисленных благих целей, которые, однако, с его помощью точно достигнуты не будут, — скорее наоборот.
Мой уже немалый жизненный опыт привёл меня к убеждению, что чем больше в нашей стране «верхи» твердят о духовности и нравственности, тем скуднее становится их присутствие в нашей жизни. Началось это в позднее советское время; если мне не изменяет память, активно заговорили о духовности без должного понимания этого слова где-то в середине 1970-х годов. В перестройку много об этом вещали, а уж в ельцинское время после расстрела Верховного Совета — особенно. Период правления Владимира Путина в принципиальном плане мало что изменил, лишь внешнюю картинку подправил.
Вот и в обсуждаемом случае, как это ни поразительно, головным ведомством, ответственным за подготовку документа, посвященного традиционным ценностям, сделали Министерство культуры — ведомство, которое в сознании граждан нашей страны ассоциируется преимущественно с расшатыванием, разрушением традиционных ценностей, но которое либералы, кормящиеся из его рук, намеренно рисуют неким государственным цербером.
На протяжении последних тридцати лет это расшатывание в большей или меньшей степени шло всегда. При всех министрах — когда-то в меньшей, но чаще в возрастающей степени — аппарат этого министерства продвигал и покрывал именно разрушителей русской культуры. Результаты — вокруг нас. И никто не подумал, какой отклик вызовет у граждан тот факт, что общенациональную программу упрочения нравственности, духовных основ общества, продвижения традиционных ценностей доверили откровенным профанаторам. Или подумали, но решили, что на мнение простых граждан можно наплевать?
Нравственность и особенно духовность — это сложнейшие понятия, тонкие субстанции; их официальными бумагами не накачаешь. Да и не надо. Вернее, я бы сказал так: у власти должна быть своя стратегия действий в этой сфере, но она не должна быть публичной. И главное: эта стратегия должна в первую очередь быть обращена к нашей так называемой элите, к самой власти, быть нацелена на их исправление по этим и другим критериям и качествам. Сейчас российские «верхи» в силу того, каковы они есть, только мешают обществу обретать духовность и нравственность.
Взглянем, однако, на сам документ и, прежде всего, на перечисленные в нём ценности.
У многих вызвала справедливую критику их очерёдность, когда абстрактная «жизнь» (непонятно даже, чья: своя или другого) на несколько позиций опережает такую важнейшую для русского человека ценность, как служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Да и вообще, когда это в нашей истории человеческая жизнь была приоритетной ценностью? И власть её мало ценила — разве что советская власть, преодолев своё трагическое становление, обратилась к ценности каждого конкретного человека — и простой народ на первое место не ставил: он всегда, за редчайшим исключением, был готов отдать свою жизнь за Отечество.
А как вам права и свободы человека, поставленные выше труда, справедливости и коллективизма? Нет, это точно писали люди, ничего не понимающие в русской душе, в культурном коде народов нашей страны. Их несколько реабилитирует в моих глазах только скорее невольная, чем сознательная, но всё же дань эпохе СССР: упоминание в качестве традиционной ценности справедливости и приоритета духовного над материальным — не о екатерининском же времени они писали, не о диком капитализме пореформенной России, не о последнем 30-летии?
Смотрим на рекламируемые проектом ценности под углом зрения их содержательного наполнения и опять сталкиваемся со смысловым разладом. По большинству из них за последние годы положение у нас ухудшилось: народ вымирает, достоинства у него становится всё меньше, прав и свобод — тоже, семьи распадаются, преемственность поколений ломают политикой антисоветизма. Или, может быть, в самом нашем правящем слое стало больше ответственности за судьбу Отечества? Может быть, у собственников яхт и дворцов, людей, наращивающих свои состояния в условиях, когда простому народу выживать становится всё труднее, у держателей собственности за рубежом высокие нравственные идеалы, а сами они истинные патриоты?
Необходимость сохранения и укрепления традиционных ценностей должны в первую очередь осознать не граждане, а правящий слой, причём не в чужой, а в своей жизни. Главную угрозу этим ценностям у нас несёт не кто-то извне, а наша собственная компрадорская элита, наш внутренний Запад. Именно они породили и удерживают культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, пренебрежения к родной стране, презрения к труду. Именно они осуществили те реформы в области образования, науки, культуры, здравоохранения, которые разрушают нашу страну и наш народ. А теперь они хотят «сохранить и укрепить» традиционные ценности за счёт «совершенствования действующих документов», «межведомственной координации» и лучших «методов управления». Это просто морок какой-то! Он точно ведёт нас по упомянутому в документе «негативному сценарию». Даже хуже.
Как бы то ни было, противодействовать насаждению чуждого нашему народу и разрушительного для общества мировоззрения мы обязаны. Прижимать проводников различного рода разрушительных идеологий надо. Восстанавливать влияние традиции в жизни нашей страны необходимо. Но делать это надо грамотно, без профанации, так, чтобы это не вызывало ни ухмылок, ни тем более отторжения.
Подумаем в этой связи и вот над чем: духовность и нравственность — это понятия преимущественно личного свойства, а вот свою культуру, свою историю народ творит как единое целое. Так, может быть, сегодня, тем более в условиях неизбежной смены мировоззренческой парадигмы российской элиты, нам имеет смысл сосредоточиться на задаче более широкого охвата — восстановлении и защите наших культурно-исторических, или, как сейчас любят говорить, цивилизационных ценностей?
Порученную ему работу Минкультуры провалило. Впрочем, и поручать ему это было, как я уже сказал, недальновидно. Документ получился начётнический и бесполезный. Теперь в этом деле необходимо взять паузу и потом начать эту работу заново на иной смысловой и организационной основе.
Перечитал последний абзац и улыбнулся: ничего этого, конечно, не будет. «Основы» доработают, и президент их подпишет; шоу «Возможно всё!» в России продолжится. Или всё же мы его закроем?