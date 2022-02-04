4 февраля 2022 | Время чтения 6 мин

Михаил Демурин, , 12:22 — REGNUM Происходящее в нашей стране всё больше удаляется от живой жизни, приобретает поверхностный, искусственный, постановочный характер. Кто-то, возможно, со мной не согласится, но большинство читателей, уверен, понимают, что я имею в виду: то с антиамериканским заявлением выступит деятель, у которого семья живёт в Америке, то миллиардера сделают «Героем Труда», то выборы проведут по интернету… Вот и в начале февраля государство через свой центральный телеканал порадовало нас скорым выходом на экраны непотребного телешоу «Возможно всё!», а через своё Министерство культуры — проектом «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Этот документ, наделив подписью президента, правительство планирует внедрить в нашу жизнь для достижения многочисленных благих целей, которые, однако, с его помощью точно достигнуты не будут, — скорее наоборот.

Успех Цитата из к/ф «Великий Гэтсби» реж Баз Лурман. 2013. Австралия, США

Мой уже немалый жизненный опыт привёл меня к убеждению, что чем больше в нашей стране «верхи» твердят о духовности и нравственности, тем скуднее становится их присутствие в нашей жизни. Началось это в позднее советское время; если мне не изменяет память, активно заговорили о духовности без должного понимания этого слова где-то в середине 1970-х годов. В перестройку много об этом вещали, а уж в ельцинское время после расстрела Верховного Совета — особенно. Период правления Владимира Путина в принципиальном плане мало что изменил, лишь внешнюю картинку подправил.

Вот и в обсуждаемом случае, как это ни поразительно, головным ведомством, ответственным за подготовку документа, посвященного традиционным ценностям, сделали Министерство культуры — ведомство, которое в сознании граждан нашей страны ассоциируется преимущественно с расшатыванием, разрушением традиционных ценностей, но которое либералы, кормящиеся из его рук, намеренно рисуют неким государственным цербером.

На протяжении последних тридцати лет это расшатывание в большей или меньшей степени шло всегда. При всех министрах — когда-то в меньшей, но чаще в возрастающей степени — аппарат этого министерства продвигал и покрывал именно разрушителей русской культуры. Результаты — вокруг нас. И никто не подумал, какой отклик вызовет у граждан тот факт, что общенациональную программу упрочения нравственности, духовных основ общества, продвижения традиционных ценностей доверили откровенным профанаторам. Или подумали, но решили, что на мнение простых граждан можно наплевать?

Здание министерства культуры РФ Полина Волхова © ИА REGNUM

Нравственность и особенно духовность — это сложнейшие понятия, тонкие субстанции; их официальными бумагами не накачаешь. Да и не надо. Вернее, я бы сказал так: у власти должна быть своя стратегия действий в этой сфере, но она не должна быть публичной. И главное: эта стратегия должна в первую очередь быть обращена к нашей так называемой элите, к самой власти, быть нацелена на их исправление по этим и другим критериям и качествам. Сейчас российские «верхи» в силу того, каковы они есть, только мешают обществу обретать духовность и нравственность.

Взглянем, однако, на сам документ и, прежде всего, на перечисленные в нём ценности.

У многих вызвала справедливую критику их очерёдность, когда абстрактная «жизнь» (непонятно даже, чья: своя или другого) на несколько позиций опережает такую важнейшую для русского человека ценность, как служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Да и вообще, когда это в нашей истории человеческая жизнь была приоритетной ценностью? И власть её мало ценила — разве что советская власть, преодолев своё трагическое становление, обратилась к ценности каждого конкретного человека — и простой народ на первое место не ставил: он всегда, за редчайшим исключением, был готов отдать свою жизнь за Отечество.

А как вам права и свободы человека, поставленные выше труда, справедливости и коллективизма? Нет, это точно писали люди, ничего не понимающие в русской душе, в культурном коде народов нашей страны. Их несколько реабилитирует в моих глазах только скорее невольная, чем сознательная, но всё же дань эпохе СССР: упоминание в качестве традиционной ценности справедливости и приоритета духовного над материальным — не о екатерининском же времени они писали, не о диком капитализме пореформенной России, не о последнем 30-летии?

Смотрим на рекламируемые проектом ценности под углом зрения их содержательного наполнения и опять сталкиваемся со смысловым разладом. По большинству из них за последние годы положение у нас ухудшилось: народ вымирает, достоинства у него становится всё меньше, прав и свобод — тоже, семьи распадаются, преемственность поколений ломают политикой антисоветизма. Или, может быть, в самом нашем правящем слое стало больше ответственности за судьбу Отечества? Может быть, у собственников яхт и дворцов, людей, наращивающих свои состояния в условиях, когда простому народу выживать становится всё труднее, у держателей собственности за рубежом высокие нравственные идеалы, а сами они истинные патриоты?

Яхта Михаила Прохорова .«Palladium» JanManu

Необходимость сохранения и укрепления традиционных ценностей должны в первую очередь осознать не граждане, а правящий слой, причём не в чужой, а в своей жизни. Главную угрозу этим ценностям у нас несёт не кто-то извне, а наша собственная компрадорская элита, наш внутренний Запад. Именно они породили и удерживают культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, пренебрежения к родной стране, презрения к труду. Именно они осуществили те реформы в области образования, науки, культуры, здравоохранения, которые разрушают нашу страну и наш народ. А теперь они хотят «сохранить и укрепить» традиционные ценности за счёт «совершенствования действующих документов», «межведомственной координации» и лучших «методов управления». Это просто морок какой-то! Он точно ведёт нас по упомянутому в документе «негативному сценарию». Даже хуже.

Как бы то ни было, противодействовать насаждению чуждого нашему народу и разрушительного для общества мировоззрения мы обязаны. Прижимать проводников различного рода разрушительных идеологий надо. Восстанавливать влияние традиции в жизни нашей страны необходимо. Но делать это надо грамотно, без профанации, так, чтобы это не вызывало ни ухмылок, ни тем более отторжения.

Подумаем в этой связи и вот над чем: духовность и нравственность — это понятия преимущественно личного свойства, а вот свою культуру, свою историю народ творит как единое целое. Так, может быть, сегодня, тем более в условиях неизбежной смены мировоззренческой парадигмы российской элиты, нам имеет смысл сосредоточиться на задаче более широкого охвата — восстановлении и защите наших культурно-исторических, или, как сейчас любят говорить, цивилизационных ценностей?

День России Дарья Драй © ИА REGNUM

Порученную ему работу Минкультуры провалило. Впрочем, и поручать ему это было, как я уже сказал, недальновидно. Документ получился начётнический и бесполезный. Теперь в этом деле необходимо взять паузу и потом начать эту работу заново на иной смысловой и организационной основе.

Перечитал последний абзац и улыбнулся: ничего этого, конечно, не будет. «Основы» доработают, и президент их подпишет; шоу «Возможно всё!» в России продолжится. Или всё же мы его закроем?