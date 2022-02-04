Ирвайн, США, , 11:24 — REGNUM Blizzard Entertainment разрабатывает новую мобильную игру по вселенной Warcraft. Об этом 4 февраля пишет «Игромания», ссылаясь на последний финансовый отчёт компании.

Герой Кадр из компьютерной игры Warcraft III: Reforged

Согласно официальной документации, новый проект могут анонсировать или даже выпустить уже в 2022 году. Впрочем, подробности игры пока не раскрываются.

Помимо этого, стало известно, что Activision Blizzard работает над новой частью Call of Duty. Её разработкой займётся студия Infinity Ward.

Добавим, что сейчас в разработке у Blizzard находятся Overwatch 2, Diablo IV и Diablo: Immortal. Компания также анонсировала новую неназванную игру с элементами симулятора выживания.

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