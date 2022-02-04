Джакарта, , 11:24 — REGNUM Населению и туристам запрещено приближаться к кратеру вулкана Анак Кракатау после того, как 4 февраля произошло очередное извержение, сообщает CNN Indonesia.

Марианна Норт. Вулкан Кракатау, Ява. 1876

«Жителей и туристов призвали не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 2 км», — говорится в заявлении министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

Вулкан выбросил в небо столб дыма на высоту 1000 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Анак Кракатау, расположенный в Индонезии, снова начал извергаться.

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