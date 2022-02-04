Кабул, , 11:22 — REGNUM Чиновники управления дорожного движения афганской провинции Парван сообщают о снижении количества дорожно-транспортных происшествий в провинции в этом году по сравнению с 2021 годом.

ДТП W. Robert Howell

Абдул Манаф Фаруки, начальник департамента дорожного движения провинции Парван, сообщил газете «8 Собх», что с 21 марта 2021 года по сегодняшний день на трассе Кабул — Парван произошло 46 дорожно-транспортных происшествий. По словам Фаруки, в результате этих инцидентов 17 человек погибли и 63 получили ранения.

Он добавил, что среди них были женщины и дети. Фаруки сказал, что причиной этих дорожно-транспортных происшествий стала невнимательность водителей, недостаточная ширина и ухудшение состояния дорог.

Глава департамента заявил, что в прошлом году в разных частях провинции произошло более 76 дорожно-транспортных происшествий. Он не уточнил количество пострадавших, но сказал, что в результате погибли «десятки».

Фаруки сказал, что причиной снижения числа ДТП в текущем году было снижение интенсивности дорожного движения из-за распространения бедности после недавних событий в стране и строительство второй дороги Кабул — Парван.

Вопреки статистике дорожного департамента Парвана, официальные лица больницы в провинции говорят, что за последние десять месяцев в эту больницу было направлено около 536 пострадавших в ДТП. Касим Сангин, директор больницы, сообщил «8 Собх», что, хотя точное количество жертв неизвестно, в этом году было зарегистрировано 536 раненых. По его словам, среди пострадавших есть женщины и дети.

Министерство здравоохранения недавно сообщило, что за последний год в результате дорожно-транспортных происшествий в стране погибло не менее 306 человек. Согласно предоставленным данным, эти жертвы стали результатом 4108 ДТП. Помимо большого числа жертв, в результате этих событий ещё 21 310 человек получили ранения. Большинство автоаварий произошло в провинциях Лагман, Нимроз, Баглан, Нангархар, Кундуз и Пактика.

Стоит отметить, что количество дорожно-транспортных происшествий в стране и количество пострадавших увеличилось по сравнению с 2020 годом. Главными причинами дорожно-транспортных происшествий чиновники всегда называют невнимательность водителей, пренебрежение правилами дорожного движения и дорожные проблемы.