Воронеж, 4 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2022 год в Воронежской области составит 9,82 руб. в месяц на один квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме. Об этом сообщили 4 февраля в пресс-службе регионального Фонда капремонта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Таким образом, минимальный размер взноса на капремонт для воронежцев увеличен на 38 копеек по сравнению с 2021 годом, когда он составлял 9 рублей 44 копейки. За два года рост составил 74 копейки (в 2020 году размер взноса был утверждён в размере 9 рублей 08 копеек).

Увеличение минимального размера взноса на капремонт в Фонде капремонта объясняют резким ростом цен на строительные материалы, который произошёл в 2021 году. Так, стоимость труб в среднем выросла на 130−140%, кирпич подорожал на 90%, на 70% выросли цены на гидроизоляционные материалы, самый резкий рост зафиксирован на металлические изделия и на пиломатериалы. Помимо средств собственников жилья, капитальный ремонт в Воронежской области финансируется из бюджета, ежегодная сумма составляет 450 млн рублей.