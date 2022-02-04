Москва, , 11:21 — REGNUM Минобрнауки РФ планирует создать государственный рейтинг отечественных высших учебных заведений. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Валерий Фальков Minobrnauki.gov.ru

«Мы уже давно на этот счет размышляем, и такой запрос есть от самих университетов и от бизнеса. Мы уже на стадии, я думаю, подготовки методологии», — сказал Фальков.

Он отметил, что среди возможных критериев попадания в рейтинг рассматриваются зарплата, удовлетворённость и скорость трудоустройства студентов после выпуска.