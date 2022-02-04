Кызыл, 4 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Туве из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 госпитали начали испытывать нехватку в медработниках. В связи с этим на борьбу с эпидемией мобилизуют врачей неинфекционного профиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Ковидный стационар. Тувы

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В начале февраля в регионе ежесуточно выявляют более 400 носителей коронавируса. Уровень заболеваемости в полтора раза превышает средние показатели по стране. Число коек для ковид-пациентов за последнюю неделю увеличено в три раза — до 1,5 тыс. единиц.

«Если эпидемия будет нарастать и дальше, муниципалитетам поручено готовить под временные стационары спортивные залы и другие помещения», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи сообщили о возникновении дефицита дорогостоящих препаратов группы ингибиторов интерлейкина, используемых при терапии больных COVID-19 с тяжёлым течением. На их закупку республиканские власти выделили 43 млн рублей.