Южно-Сахалинск, , 11:24 — REGNUM Управление автомобильных дорог Сахалина планирует 28 февраля 2022 года в рамках конкурса выбрать компанию-подрядчика на реконструкцию автодороги Южно-Сахалинск — Холмск «на участке км 86+875 — км 88». Тендер стартует с цены 2 381 719 788 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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По контракту предусмотрен аванс в размере 30%. Оплачивать работы будут средствами областного бюджета. Победитель должен будет завершить реконструкцию до 30 октября 2025 года.

В техзадании уточняется, что «начало трассы соответствует км 86+723 автомобильной дороги Южно-Сахалинск-Холмск», а конец трассы — км 88+000 той же дороги. Объект относится к третьей категории. Расчетная скорость движения по участку — 100 км/час. На дороге три полосы, протяжённость участка — 1,23 121 км.

В стоимость услуги среди прочего входит «строительство временной объездной дороги на трубе ПК7+32 и строительство подъездной дороги к подпорной стенке».

Напомним, также в начале февраля был объявлен тендер по выбору подрядчика для строительства моста через р. Целебная на км 62+271 автодороги «Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск». Этот аукцион стартует с цены свыше 455 млн рублей. Работы планируется завершить до конца ноября 2024 года.