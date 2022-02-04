Москва, 4 февраля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Basic Boy (Максим Окунев) выпустил новый трек, который войдет в его будущую пластинку. Выход песни состоялся на всех стриминговых платформах 4 февраля.

Скриншот YouTube Basic Boy

Новая композиция, получившая название «Быть окей», раскрывает идею веры в светлое и безмятежное будущее. Примечательно, что ранее выпущенная артистом песня «Удачи» была выполнена в схожей тематике.

Ранее Basic Boy объявил, что его новый альбом «Ничто, Никогда» увидит свет 18 февраля 2022 года. В пластинку войдут 13 новых треков, включая совместные работы с популярными музыкантами.