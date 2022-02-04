Волгоград, 4 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Проверку после смерти пациента с COVID-19 в машине скорой помощи по пути следования в больницу организовал облздрав Волгоградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

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По данным СМИ, у жителя станицы Алексеевская появилось затруднённое дыхание, родственники вызвали медиков. Приехавшие врачи оценили состояние больного как тяжёлое и приняли решение госпитализировать его в Урюпинскую райбольницу. В машине пациенту предоставили кислородную маску, однако, якобы по пути следования кислород закончился и мужчина скончался.

В облздраве начали проверку по факту случившегося, отметив, что пациент ранее перенёс онкозаболевание и операцию. В больнице опровергают недоукомплектованность бригады кислородом, выявив остаток газа после осмотра машины, сообщают 4 февраля «Новости Волгограда».