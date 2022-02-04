Сургут, Югра, 4 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) единый государственный экзамен по китайскому языку в 2022 году будут сдавать выпускники из трёх разных школ города и один учащийся колледжа. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».

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Отмечается, что самым популярным предметом для сдачи госэкзамена является обществознание. Математику профильного уровня выбрали в 2022 году выбрали 41,3% сургутских выпускников, математику базового уровня — 58,7%.

«Профильный уровень выбирают те, кто будет поступать в технические, инженерные вузы. Географию по сравнению с прошлым годом выбрало больше выпускников. Растёт количество желающих сдавать английский язык и информатику. Есть снижение по химии, физике. У нас впервые выпускники 11 классов будут сдавать китайский язык», — сообщила изданию директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

В целом в Сургуте ЕГЭ в этом году будут сдавать 2182 выпускника, из них 55 — ученики среднего профессионального образования, 287 — выпускники прошлых лет.