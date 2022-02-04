Абу-Даби, 4 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Спутник «Doa-1», построенный в рамках совместного проекта ОАЭ и Бахрейна, был успешно выведен на орбиту Земли. Об этом 4 февраля сообщает официальное информационное агентство Emirates News Agency (WAM).

PIRO4D Спутник

По данным журналистов, в создании спутника приняли участие учёные и инженеры Космического агентства ОАЭ, Национального управления космической науки Бахрейна, Университета науки и технологий Халифа и Нью-Йоркского университета Абу-Даби.

Проект был создан в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований.

Отмечается, что спутник будет собирать научные данные, касающиеся геомагнитного поля Земли, и гамма-излучения. Власти ОАЭ заявляют, что собранная спутником информация будет использоваться международным научным сообществом, а также использоваться для развития космической отрасли национальной промышленности.