Барнаул, 4 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Предложение зампреда председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова лишать прав водителей-новичков в после трех ДТП раскритиковал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Ximena-c Водитель

«Я против этой идеи. Три ДТП — это три ДТП, независимо от того, совершил их новичок за рулём или опытный водитель. Статистика, наоборот, показывает, что новички в большинстве своём управляют автомобилем аккуратно, а самые страшные аварии совершают те, кто считают себя «опытными» водителями.

К тому же авария аварии рознь и лишать человека прав, условно говоря, за три царапины на чужих авто — это явно противоречит логике действующего КоАП, поэтому я не поддерживаю озвученную идею».

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу о введении дополнительных правил для лиц, имеющих минимальный водительский опыт, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову, которое есть в распоряжении РИАНовости.