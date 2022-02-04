Москва, , 11:22 — REGNUM В России, скорее всего, больше не будет массового перевода школ на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом 4 февраля заявил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам парламентария, подобная мера негативно сказывается на качестве образования и здоровье учащихся.

«Предполагаю, что всеобщего дистанционного обучения, как в прежние варианты пандемии, в России не будет. Не будет его по двум основным причинам. Первая причина — действительно, так называемая «дистанционка», вредна для здоровья детей и качества образования», — сказал Смолин.

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