Магнитогорск, Челябинская область, , 11:19 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области поймали гражданина, ограбившего прохожего на 124 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Грабитель

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Пострадавшим оказался 36-летний гражданин. Возле одного из домов на улице Советской у него средь бела дня отняли дорогой мобильный телефон и другое имущество.

Под подозрение попал неработающий и ранее судимый гражданин 1979 года рождения. Имущество он уже продал, а деньги потратил. Его водворили в СИЗО. Сотрудники полиции устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.