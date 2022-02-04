Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области определились, когда и кого из учащихся школ региона отправить на внеочередные каникулы и дистанционное обучение из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости ковидом среди детей.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Зимний отдых.

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На внеплановые каникулы с 14 по 23 февраля 2022 года уйдут учащиеся начальной школы (с 1 по 4 классы), остальные учащиеся перейдут на дистанционное обучение, сообщили 4 февраля в пресс-службе областной администрации.

Что касается учащихся 5−11 классов, то для них на этот период будет организовано дистанционное обучение. Однако, если в той или иной школе превышен порог заболеваемости, то по согласованию с Роспотребнадзором школа может перейти на такой формат работы раньше.

«Мы скорректировали изначально запланированные даты каникул по рекомендации Роспотребнадзора. Это связано с эпидемиологическим порогом, который у нас не превышен», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Добавим, что детей, которые питались в школах бесплатно, по заявлению родителей обеспечат продуктовым набором и молоком.