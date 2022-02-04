Кострома, 4 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Костромской области количество больных COVID-19, лечащихся на дому, за полторы недели выросло в 2,4 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Наталья Диева Прогулка пенсионерки на изоляции

Так, 25 января на амбулаторном лечении находились 1300 пациентов. Сегодня, 4 февраля их количество увеличилось до 3127. С начала года число костромичей, болеющих коронавирусом в лёгкой форме, выросло в 4 раза — в первые недели января на изоляции находились не более 650−750 человек.

Количество госпитализированных в «красные зоны» в крайне тяжёлом и средне тяжёлом состоянии также имеет тенденцию к увеличению. Если 25 января в ковид-стационарах лежали 247 костромичей, то 4 февраля в больницы определили в 2 раза больше пациентов — 427 человек.

Пятая волна коронавируса продолжает набирать обороты. За последние сутки инфекцию выявили у 664 человек. Рекорд по заболеваемости в регионе обновляется, начиная с 25 января. По мнению главврача Центра специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями Костромской области Киры Дякиной, «омикрон» может пойти на спад уже через 1−2 недели. До этого момента количество случаев будет расти. Медики просят горожан вовремя проходить вакцинацию и ревакцинацию, носить маски и по возможности избегать посещения массовых мероприятий.