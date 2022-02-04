Душанбе, , 11:16 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал распоряжение о проведении республиканских конкурсов. Об этом 4 февраля сообщает «Азия Плюс».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон Kremlin.ru

В частности, в стране будут проведены конкурсы «Точикистон-Ватани азизи ман» (Таджикистан — Родина моя), «Илм-фуруги маърифат» (Наука — светоч знаний) и «Фуруги субхи донои китоб аст» (Книга — источник знаний).

Конкурсы запланированы на 2022 год, на их проведение выделено 7,9 млн сомони (один доллар-11,2 сомони).

По последним данным, средства на проведение указанных конкурсов поручено выделить министерству финансов страны за счет средств из резервного фонда президента Таджикистана.

Цель конкурсов — выявление новых талантов, повышение интереса к чтению книг, расширение кругозора жителей, развитие технического мышления, расширение научного мировоззрения и другое.