Шемышейский район, Пензенская область, 4 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Жительница Шемышейского района Пензенской области, «участвуя в торгах», лишилась около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Телефонный мошенник

Пострадавшая увидела в интернете сайт, где можно заработать, и оставила свои данные для связи. Через какое-то время ей позвонил мужчина и представился сотрудником брокерской фирмы. Он попросил за оказание помощи в финансовых операциях перевести ему 18 тыс. рублей. Женщина поверила и в течение месяца переводила злоумышленнику деньги, принимая участие в мнимых торгах. Только после того, как общий материальный ущерб составил около 1,5 млн рублей, женщина обратилась в полицию.

Личность преступника устанавливается, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 36-летняя жительница города Заречного, ожидая доходов от участия на биржевых торгах, перевела мошенникам более 1 млн рублей.

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